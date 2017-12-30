Про це інформує прес-служба компанії Київенерго.
Дивися повний текст У Києві подешевшали опалення та гаряча вода.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19
У Києві подешевшали опалення та гаряча вода
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Дивися повний текст У Києві подешевшали опалення та гаряча вода.
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19
Каждый месяц меняют тарифы. И не 1 числа. На холодную воду 15,792. На скруглениях можно по копейке лишней срубить. Кручу верчу запутать хочу
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39
Курс гривны понизился, а цена раньше вроде справедливая была. Теперь в убыток будут продавать?
Кстати интересно, Ахметов уже збагрил тепловую часть Киевэнерго городу для нагрузки на бюджет?
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