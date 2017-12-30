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У Києві подешевшали
опалення та гаряча вода

У Києві подешевшали опалення та гаряча вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19

У Києві подешевшали опалення та гаряча вода

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує прес-служба компанії Київенерго.

Дивися повний текст У Києві подешевшали опалення та гаряча вода.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19

Каждый месяц меняют тарифы. И не 1 числа. На холодную воду 15,792. На скруглениях можно по копейке лишней срубить. Кручу верчу запутать хочу
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:25

Напрасно подешевели, нужно наполнять бюджет
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39

Курс гривны понизился, а цена раньше вроде справедливая была. Теперь в убыток будут продавать?
Кстати интересно, Ахметов уже збагрил тепловую часть Киевэнерго городу для нагрузки на бюджет?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:18

Щось зрадофілів не чути...
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:24

на булку хлеба сєкономим и то радость
alekc_sizov
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