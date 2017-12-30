Про це інформує прес-служба компанії Київенерго.
Дивися повний текст У Києві подешевшали опалення та гаряча вода.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19
У Києві подешевшали опалення та гаряча вода
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подешевшали опалення та гаряча вода.
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:19
Каждый месяц меняют тарифы. И не 1 числа. На холодную воду 15,792. На скруглениях можно по копейке лишней срубить. Кручу верчу запутать хочу
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39
Курс гривны понизился, а цена раньше вроде справедливая была. Теперь в убыток будут продавать?
Кстати интересно, Ахметов уже збагрил тепловую часть Киевэнерго городу для нагрузки на бюджет?
Додано: Сер 10 січ, 2018 11:07
а что обсуждать?
за 5 кубов горячей воды, вместо 420 грн заплатить 400 и типа радость вселенская, справедливость наступила?
лучше грядущую абонплату за трубы обсудить, той горячей воды которой я не пользуюсь так как с бойлерол дешевле.
"Абонплата, которую мы раньше вносили только за пользование стационарным телефоном, теперь вводится для коммунальных услуг по водоснабжению, водоотводу, отоплению, вывозу мусора и т.п."
вот где сплошная экономия будет! помнится раньше нам обосновывали, что абонплата и нормы потребления это плохо, будем платить только за то, что реально потребили, но дороже ... теперь получается дороже, но с абонплатой так как никто вам не даст сильно дом утеплить или меньше воды с газом потреблять...
короче, выворачивайте карманы!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:36
Krovosisi, я бы тоже хотел понять масштаб не регистрации НН в конце прошлого года: у кого не спрошу, все говорят - блокировали НН на крупные перечисления. Эти покращуватели хотят увести снова народ в кэш, Азиров даже так нагло не наезжал, это что-то новенькое. Покращення вже сьогодни!
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|