За словами Розенка, в 2017 році зростання зарплат на 20% перевищило інфляцію.
Дивися повний текст Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть швидше від інфляції.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 17:33
Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть...
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Дивися повний текст Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть швидше від інфляції.
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39
Это раньше к выборам бросали кость лохторату.Нынешняя власть на столько жадная и циничная,что кроме пиар обещаний ждать нечего.
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