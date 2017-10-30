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Віце-прем'єр упевнений, що
соцстандарти зростатимуть...

Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:33

Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Розенка, в 2017 році зростання зарплат на 20% перевищило інфляцію.

Дивися повний текст Віце-прем'єр упевнений, що соцстандарти зростатимуть швидше від інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:33

Ну дык, год то предвыборный. Гуляем на все!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:39

Это раньше к выборам бросали кость лохторату.Нынешняя власть на столько жадная и циничная,что кроме пиар обещаний ждать нечего.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:57

Можно узнать, на чем базируется уверенность вице-премьера?
nalim
 
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