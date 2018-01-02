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Фонд гарантування виявив
виведення 300 мільйонів із...

Фонд гарантування виявив виведення 300 мільйонів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:45

Фонд гарантування виявив виведення 300 мільйонів із...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив схему по виведенню 300 мільйонів гривень ліквідних активів "БГ банку" перед визнанням цієї фінансової установи неплатоспроможним.

Дивися повний текст Фонд гарантування виявив виведення 300 мільйонів із збанкрутілого банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:45

Ай, ай, ай. Не поделились? А из Привата и других не вывели? И что?
nalim
 
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