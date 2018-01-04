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Канал «Україна» – лідер телеперегляду в 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 19:13
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році телеканал «Україна» став улюбленим каналом українців. За підсумками року канал отримав першість за основними аудиторіями 18-54 (міста 50 тис. +) та 18+ (міста 50 тис. +) та 4+ (вся Україна).
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Додано: Вів 09 січ, 2018 19:13
Спалить сепарскую дезу рыжего таракана, или как там правельно
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Вів 09 січ, 2018 19:25
Канал-лидер среди сортов помета. Среди тех, кто смотрит эфирное ТВ, преимущественно люди, чьи вкусы, мягко говоря, непритязательны, что видно по "лидерам в своих слотах". Просто по сравнению с продукцией "Интер медиа групп" продукт "Украины" чуть менее ограниченный. Особо умилило упоминание их новостей, в которых в каждом выпуске показывают болезное дите, которому помогает владелец канала, а также заводов, шахт, электростанций, газет и пароходов
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max_us_ua
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Додано: Вів 09 січ, 2018 20:18
От що ротердам+ благотворний робить.
До речі, це єдиний канал, який робить серіали українською. За це окреме "дякую".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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