Глава лабораторії штучного інтелекту в Facebook Ян ЛеКан гостро розкритикував робота Софію в своєму Твітері.
Дивися повний текст «Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook розкритикував робота Софію.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 19:17
«Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook розкритикував робота Софію.
Додано: Вів 09 січ, 2018 19:17
Усі надії на ШІ є марними, вони обов`язково доведуть нас до тотальної деградації. Усе на що можна надіятись - це на показово-примусовий зріст людської освіти та мислення. Тому ідеї та цілі творців Софії ближче до нас, до людей, аніж непевний монетаризм Facebook
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