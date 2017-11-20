RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Це повна дурниця» - глава
ШІ-департаменту Facebook...

«Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:17

«Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook...

Пропонуємо до обговорення:
Глава лабораторії штучного інтелекту в Facebook Ян ЛеКан гостро розкритикував робота Софію в своєму Твітері.

Дивися повний текст «Це повна дурниця» - глава ШІ-департаменту Facebook розкритикував робота Софію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79167
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:17

Усі надії на ШІ є марними, вони обов`язково доведуть нас до тотальної деградації. Усе на що можна надіятись - це на показово-примусовий зріст людської освіти та мислення. Тому ідеї та цілі творців Софії ближче до нас, до людей, аніж непевний монетаризм Facebook
ghjuhtccjh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nittochca і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Roshen не купили через ризики - глава Rothschild в СНД 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 13 гру, 2017 13:08
150 6803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 07:17
galex
Китайський інтернет-гігант обігнав за вартістю Facebook
R2 » Вів 21 лис, 2017 20:25
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 20:35
hxbbgaf
Глава Мінінфраструктури заявив про прогрес у переговорах...
R2 » Пон 20 лис, 2017 10:09
3 225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 22:23
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.