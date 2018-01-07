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Україна знову хоче позичити долари на внутрішньому ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України планує в першому кварталі 2018 року провести 12 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у тому числі 2 аукціони з розміщення валютних паперів
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R2
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:10
Прощавайте зовнішні ринки, аревідерчі.
Пахне жареним?
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Rainbow
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:12
Rainbow написав:
Прощавайте зовнішні ринки, аревідерчі.
Пахне жареним?
а чуть детальнее растолковать этот гениальный вывод можете?
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trololo
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:26
trololo написав:
а чуть детальнее растолковать этот гениальный вывод можете?
Олігархи не захочуть кредитувати Україну.Вони самі привикли жити і збагачуватись за рахунок зовнішніх кредитів.
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stronzo1
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:51
stronzo1 написав: trololo написав:
а чуть детальнее растолковать этот гениальный вывод можете?
Олігархи не захочуть кредитувати Україну.Вони самі привикли жити і збагачуватись за рахунок зовнішніх кредитів.
позичити можуть тільки олігархи? як вам вдається писати таку безмістовну ху**ню та ще й на цій х**ні робити якісь висновки?
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trololo
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:50
Для тех, кто не знает куда же пристроить свою гришу, это неплохой вариант, во всяком случае лучше, чем инвестировать в падающий КРЖН. Покупаешь валютные ОВГЗ за гривны, а через пару лет погашаешь в долларах. Плюс проценты и отсутствие ограничений по сумме.
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warlamp
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