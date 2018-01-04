Україна знову хоче позичити долари на внутрішньому ринку

Скорее всего имелось в виду что-то вида "власти поняли -- дешевая валюта им больше не доступна (МВФ кредит не даст) -- приходится пытаться взять на внутреннем"
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58
Скорее всего имелось в виду что-то вида "власти поняли -- дешевая валюта им больше не доступна (МВФ кредит не даст) -- приходится пытаться взять на внутреннем"
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:03
странный вывод, с учетом того, что не так давно вперыве после 2014 успешно разместили на внешнем рынке облигаций за 3 ярда по хорошей ставке.
думаю, на внутреннем рынке ставки будут еще меньше, чем взяли осенью на внешнем, с учетом никакущих ставок по валютным депо.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:05
Пора выпускать "облигации Порошенка", процентов так под 10-12
Всё IMHO
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:47
Это был бы прекрасный тест на патриотизм, можно было бы попросить потом господ lapay, sommer и прочих им подобных выложить фоточки купленных облигаций.
А то клавой на форуме стучать это не свой кошелек ради Петра Алексеича открыть.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:22
"Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны,
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы!"
Ещё два ордена безвиза
Теснились рядом на груди,
И мелочь всякая - "За кризис",
Значок "Ну, Путин, погоди!" народное творчество
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