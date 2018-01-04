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Україна знову хоче позичити
долари на внутрішньому ринку

Україна знову хоче позичити долари на внутрішньому ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58

  trololo написав:
  Rainbow написав:Прощавайте зовнішні ринки, аревідерчі.
Пахне жареним?


а чуть детальнее растолковать этот гениальный вывод можете?

Скорее всего имелось в виду что-то вида "власти поняли -- дешевая валюта им больше не доступна (МВФ кредит не даст) -- приходится пытаться взять на внутреннем"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:03

  _hunter написав:Скорее всего имелось в виду что-то вида "власти поняли -- дешевая валюта им больше не доступна (МВФ кредит не даст) -- приходится пытаться взять на внутреннем"


странный вывод, с учетом того, что не так давно вперыве после 2014 успешно разместили на внешнем рынке облигаций за 3 ярда по хорошей ставке.

думаю, на внутреннем рынке ставки будут еще меньше, чем взяли осенью на внешнем, с учетом никакущих ставок по валютным депо.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:05

Пора выпускать "облигации Порошенка", процентов так под 10-12 :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:47

  Вкладчик1234 написав:Пора выпускать "облигации Порошенка", процентов так под 10-12 :-)

Это был бы прекрасный тест на патриотизм, можно было бы попросить потом господ lapay, sommer и прочих им подобных выложить фоточки купленных облигаций.
А то клавой на форуме стучать это не свой кошелек ради Петра Алексеича открыть.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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