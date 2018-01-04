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У 2017 інфляція склала 13,7%

У 2017 інфляція склала 13,7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:27

У 2017 інфляція склала 13,7%

Пропонуємо до обговорення:
У грудні інфляція склала 1,0%.

Дивися повний текст У 2017 інфляція склала 13,7%.
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