Творці першої білоруської криптовалюти - талера - у січні 2018 року планують вивести її на міжнародні біржі.
Дивися повний текст Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42
Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу.
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42
Тю, а у нас уже давно криптовалюта "Карбованец" ходит. И что? Стало всем лучше?
реклама
|