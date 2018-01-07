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Білорусь готується вивести
свою криптовалюту на біржу

Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42

Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу

Пропонуємо до обговорення:
Творці першої білоруської криптовалюти - талера - у січні 2018 року планують вивести її на міжнародні біржі.

Дивися повний текст Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:42

Тю, а у нас уже давно криптовалюта "Карбованец" ходит. И что? Стало всем лучше?
myshapiton
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