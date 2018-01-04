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ЄС планує наступну хвилю
розширення у 2025 році – ЗМІ

ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:53

ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання EUobserver з посиланням на текст документу, який має бути затвердженний Єврокомісією 14 лютого.

Дивися повний текст ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:53

ЕС не может и не будет импортировать территориальные споры.Это-основная причина,из-за которой,не решив проблемы Крыма и Донбасса,Украине не увидеть членства в ЕС
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:26

  alexxxandrnick написав:ЕС не может и не будет импортировать территориальные споры.Это-основная причина,из-за которой,не решив проблемы Крыма и Донбасса,Украине не увидеть членства в ЕС


Кипр не в ЕС? Или об оккупированном Северном Кипре никто в школе не рассказывал?
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:27

Re: ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ

  alexxxandrnick написав:ЕС не может и не будет импортировать территориальные споры.Это-основная причина,из-за которой,не решив проблемы Крыма и Донбасса,Украине не увидеть членства в ЕС

Проблеми будуть, коли в ЄС вступають обидві країни. У Кіпра немає проблем в ЄС, бо там немає Туреччини. В України теж не буде проблем, бо там не буде Раші.
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