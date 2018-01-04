Про це повідомляє видання EUobserver з посиланням на текст документу, який має бути затвердженний Єврокомісією 14 лютого.
Дивися повний текст ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 21:53
ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ.
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:53
ЕС не может и не будет импортировать территориальные споры.Это-основная причина,из-за которой,не решив проблемы Крыма и Донбасса,Украине не увидеть членства в ЕС
Додано: Вів 09 січ, 2018 22:26
Кипр не в ЕС? Или об оккупированном Северном Кипре никто в школе не рассказывал?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 09 січ, 2018 22:27
Re: ЄС планує наступну хвилю розширення у 2025 році – ЗМІ
Проблеми будуть, коли в ЄС вступають обидві країни. У Кіпра немає проблем в ЄС, бо там немає Туреччини. В України теж не буде проблем, бо там не буде Раші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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