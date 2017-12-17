SpaceX не змогла вивести на орбіту військовий супутник

Додано: Сер 10 січ, 2018 01:22

читал западную прессу, там все очень мутно как-то. спутник после вывода зарегистрировали в каталоге, вряд ли это делается до отделения от второй ступени. официальных заявлений от минобороны, что спутник потерян тоже вроде бы не было. спейсХ заявила, что ракета отработала нормально, а дальше без комментариев ибо секретность. датский пилот сфоткал вторую ступень в момент схода. если бы спутник не отделился, вряд ли бы сход второй ступени с орбиты прошел штатно, хотя тут хз. но я думаю, по показаниям второй ступени было бы понятно, отделился или нет.из официального только комиссия конгресса создана для расследования, тоже вряд ли бы ее создавали для отвода глаз, если все прошло штатно. мутняк, короче, но интересноесть теория, что спутник сильно хитрожопый, может сам сближаться с другими спутниками, чтобы его не просекли в радары/телескопы. но некоторые спецы пишут, что все равно его не спрячешь от глаз, хотя (опять же теоретически) если маневрировать, а сам спутник с технологииями стелс, то можно и спрятать, прикрывшись легендой о потере.