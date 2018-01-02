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Китайська корпорація надасть
$500 мільйонів кредиту на...

Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:02

Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на лізингове житло в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:02

А строить за китайские деньги кто станет? Найдут застройщика, который для экономии нанимает кого попало без опыта - студентов, чтоб учились и работали за бесплатно. И материалы все самые дешёвые.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:03

  nittochca написав:А строить за китайские деньги кто станет? Найдут застройщика, который для экономии нанимает кого попало без опыта - студентов, чтоб учились и работали за бесплатно. И материалы все самые дешёвые.


Ну я понимаю, что надо нагнетать зраду, но зачем же с такими смешными аргументами?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:26

  Sommer написав:
  nittochca написав:А строить за китайские деньги кто станет? Найдут застройщика, который для экономии нанимает кого попало без опыта - студентов, чтоб учились и работали за бесплатно. И материалы все самые дешёвые.


Ну я понимаю, что надо нагнетать зраду, но зачем же с такими смешными аргументами?


такое впечатление, что интернет заполонили жуки-навозники. куда не зайди - везде и в любой новости ноют недовольные зрадофилы. очень показательно в деле убийства адвокатессы. сначала все иксперды дружно орали ааа росошанский полиция его прикрывает ааа хватайте бандита срочно. как только его взяли и он даже признался - ааа это подстава, он не мог это сделать, не сходится. и каждый свое экспертное жало сует в вопрос, инфу по которому прочитал полчаса назад в интернете, но зато ТОЧНО ЗНАЕТ КАК ОНО БЫЛО (ИЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ)
trololo
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