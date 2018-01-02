Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...

как же можно набрать денег с новых продаж, если с ваших же слов ничего не продается?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:43
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:18
Продается плохо если компания хочет получить прибыль,в противном случае - продается по себестоимости или ниже, что ведет к банкротству.
back in USSR
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26
обсуждение ушло в сторону...
суть здесь:
Парцхаладзе Лев Ревазович - почетный застройщик Украины;)
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Відповідальний за будівельний блок діяльності Міністерства
и имеют все ввиду явный конфликт интересов.
а с китайцами он договорится, кто и как будет строить
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:04
а какой финасовый смысл застройщику продавать по себестоимости? они меценаты? как вы умудряетесь сочинять такую бессмысленную чепуху лишенную какой-либо логики?
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