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Китайська корпорація надасть
$500 мільйонів кредиту на...

Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:43

  slavek написав:Старые дома можно закнчить только набрав денег с новых продаж - финансово-строительная пирамида.


как же можно набрать денег с новых продаж, если с ваших же слов ничего не продается?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:18

  trololo написав:как же можно набрать денег с новых продаж, если с ваших же слов ничего не продается?


Продается плохо если компания хочет получить прибыль,в противном случае - продается по себестоимости или ниже, что ведет к банкротству.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26

обсуждение ушло в сторону...
суть здесь:

Парцхаладзе Лев Ревазович - почетный застройщик Украины;)
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідальний за будівельний блок діяльності Міністерства

и имеют все ввиду явный конфликт интересов.
а с китайцами он договорится, кто и как будет строить
PV
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:04

  slavek написав:
  trololo написав:как же можно набрать денег с новых продаж, если с ваших же слов ничего не продается?


Продается плохо если компания хочет получить прибыль,в противном случае - продается по себестоимости или ниже, что ведет к банкротству.


а какой финасовый смысл застройщику продавать по себестоимости? они меценаты? как вы умудряетесь сочинять такую бессмысленную чепуху лишенную какой-либо логики? :mrgreen:
trololo
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