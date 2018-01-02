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Китайська корпорація надасть
$500 мільйонів кредиту на...

Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:25

  trololo написав:если бы вы работали в строительстве (если только не клининг менеджером) то не писали бы взаимоисключающей чепухи о том, ничего не продается, а если продается то по себестоимости. а чтобы достроить дом, который не продается, надо заложить еще один.
застройщики не меценаты и не имбецилы. я тоже работал в строительстве, правда до 2009 года, когда схема "начать продажи побыстрее" еще работала.


Видимо, вы и занимались клинингом, а я последние 10 лет в службе заказчика, поэтому кто и как работает в строительстве в Киеве знаю точно лучше чем такой "знаток" экономики строительства.
Если я прав, то в ближайшие 1-максимум 2года в строительстве в Киеве наступит сильный спад, останутся несколько крупных игроков совсем с другими,чем нынешние, объемами.
Единственная возможность избежать такого сценария что откуда-то - от китайцев, арабов, инопланетян под гос- или иные гарантии приплывут новые деньги.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:26

  slavek написав: В Украине сейчас не хватает жилья?
Почему нельзя сдавать в лизинг нераскупленное и построенное уже сейчас жилье под госгарантии?
Или Минрегиону нужно выхватить кредит под любые проценты на любых условиях?


  Sommer написав:При чем тут это к исходной зраде:
для экономии нанимает кого попало без опыта - студентов, чтоб учились и работали за бесплатно. И материалы все самые дешёвые.


Разве эту чушь про студентов написал я?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:18

  slavek написав:
  slavek написав: В Украине сейчас не хватает жилья?
Почему нельзя сдавать в лизинг нераскупленное и построенное уже сейчас жилье под госгарантии?
Или Минрегиону нужно выхватить кредит под любые проценты на любых условиях?


  Sommer написав:При чем тут это к исходной зраде:
для экономии нанимает кого попало без опыта - студентов, чтоб учились и работали за бесплатно. И материалы все самые дешёвые.


Разве эту чушь про студентов написал я?


Пост выглядел как защита чуши про студентов.

А про перечисленные вопросы - скорее всего обеспечивается "дружба и бизнес" с китайцами.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:37

  slavek написав:
  trololo написав:если бы вы работали в строительстве (если только не клининг менеджером) то не писали бы взаимоисключающей чепухи о том, ничего не продается, а если продается то по себестоимости. а чтобы достроить дом, который не продается, надо заложить еще один.
застройщики не меценаты и не имбецилы. я тоже работал в строительстве, правда до 2009 года, когда схема "начать продажи побыстрее" еще работала.


Видимо, вы и занимались клинингом, а я последние 10 лет в службе заказчика, поэтому кто и как работает в строительстве в Киеве знаю точно лучше чем такой "знаток" экономики строительства.
Если я прав, то в ближайшие 1-максимум 2года в строительстве в Киеве наступит сильный спад, останутся несколько крупных игроков совсем с другими,чем нынешние, объемами.
Единственная возможность избежать такого сценария что откуда-то - от китайцев, арабов, инопланетян под гос- или иные гарантии приплывут новые деньги.


ну так объясните, пожалуйста, как при отсутсвии продаж застройщикам помогает закладка новых домов, ведь там тоже не продается ничего? дома пустые стоят, а они новые закладывают. зачем??

также хотелось бы понять, почему застройщики строят и продают по себестоимости. они меценаты? это ж ваши слова.

пишете полную ***** и не смущаетесь, развелось экспертов епта
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:07

Я против. Опять будет оплачиваться из наших с Вами карманов. Из Парцхаладзе строитель не удался - перешёл в ворьё.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:32

  andrijk777 написав:
  avacs2006 написав:andrijk777

То, что Вы умеете писать большими буквами это конечно неимоверно круто. Тогда исходя из вашего опуса, сейчас нужно скупать "бетон" ибо это дефицитный товар ? Или Вы уже его накупили и теперь из за суровой реальности- сточите тут этот неаргументированный бред ?

Ну ви і фантазер, однако.
Я не писав, що тре купляти бетон.
Я просто привів 100% факт. Дивно, що факти визивають у вас таку дику реакцію.
"этот неаргументированный бред" - це факт який можна легко перевірити. Погугліть кількість житла на людину в нашій і сусідніх країнах.

А вы погуглите количество долларов на человека в нашей и соседних странах.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:33

  slavek написав:
  Sommer написав:Ну я понимаю, что надо нагнетать зраду, но зачем же с такими смешными аргументами?


В Украине сейчас не хватает жилья?
Почему нельзя сдавать в лизинг нераскупленное и построенное уже сейчас жилье под госгарантии?
Или Минрегиону нужно выхватить кредит под любые проценты на любых условиях?


да, не хватает, цены слишком дорогие. среднестатическому киевлянину например если откладывать половину средней неттокиевской зарплаты, чтобы купить квартирку так чтобы эконом, но не убитый хрущ где-то в задупье города, нужно около 17 лет (это если не откладывать на отпуска и другие крупные покупки). учитывая что сразу салагу на среднюю не возьмут, а выйдешь на нее условно к 25, плюсуешь 15 - и в 40 своя квартирка это как-то уже не сильно рано для создания семьи.
потому и демография у нас неказистая. ну скажем так, это одна из основных причин.

и это уже подешевело, раньше вообще нереальные суммы были скопить за жизнь для середняка.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:41

  Деньги написав:ставка 4,5% но в долларах - а как же запрет НБУ получать кредиты лицам в инвалюте, не имеющих валютную выручку? Моряки себе сами купят, без лизинга


разрешили (или вот-вот разрешат) снова брать кредиты в валюте. ну т.е. в гривне, но с привязкой к курсу НБУ, по сути в у.е.
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