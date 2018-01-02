Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...

Додано: Сер 10 січ, 2018 23:33

slavek написав: Sommer написав: Ну я понимаю, что надо нагнетать зраду, но зачем же с такими смешными аргументами? Ну я понимаю, что надо нагнетать зраду, но зачем же с такими смешными аргументами?



В Украине сейчас не хватает жилья?

Почему нельзя сдавать в лизинг нераскупленное и построенное уже сейчас жилье под госгарантии?

Или Минрегиону нужно выхватить кредит под любые проценты на любых условиях? В Украине сейчас не хватает жилья?Почему нельзя сдавать в лизинг нераскупленное и построенное уже сейчас жилье под госгарантии?Или Минрегиону нужно выхватить кредит под любые проценты на любых условиях?

да, не хватает, цены слишком дорогие. среднестатическому киевлянину например если откладывать половину средней неттокиевской зарплаты, чтобы купить квартирку так чтобы эконом, но не убитый хрущ где-то в задупье города, нужно около 17 лет (это если не откладывать на отпуска и другие крупные покупки). учитывая что сразу салагу на среднюю не возьмут, а выйдешь на нее условно к 25, плюсуешь 15 - и в 40 своя квартирка это как-то уже не сильно рано для создания семьи.потому и демография у нас неказистая. ну скажем так, это одна из основных причин.и это уже подешевело, раньше вообще нереальные суммы были скопить за жизнь для середняка.