Система зможе розрізняти близнят і ідентифікувати обличчя навіть після пластичної операції.
Дивися повний текст У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при реєстрації шлюбу.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:01
У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при...
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Дивися повний текст У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при реєстрації шлюбу.
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