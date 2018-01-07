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У Китаї розпізнавання облич
будуть застосовувати при...

У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:01

У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при...

Пропонуємо до обговорення:
Система зможе розрізняти близнят і ідентифікувати обличчя навіть після пластичної операції.

Дивися повний текст У Китаї розпізнавання облич будуть застосовувати при реєстрації шлюбу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:01

Дык... они ж там все... на одно лицо.
serg_vronsky
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