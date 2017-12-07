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Китай збирається вигнати майнерів біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Китай заборонив обмін криптовалют і ICO, а тепер, схоже, має намір оголосити майнерів поза законом. Під загрозу потрапляє діяльність майнерів, які генерують три чверті всіх нових біткойнів у світі.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:03
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