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Китай збирається вигнати
майнерів біткойнів

Китай збирається вигнати майнерів біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:03

Китай збирається вигнати майнерів біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Китай заборонив обмін криптовалют і ICO, а тепер, схоже, має намір оголосити майнерів поза законом. Під загрозу потрапляє діяльність майнерів, які генерують три чверті всіх нових біткойнів у світі.

Дивися повний текст Китай збирається вигнати майнерів біткойнів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:03

Это - хорошо. Хоть у кого-то остался здравый смысл.
serg_vronsky
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