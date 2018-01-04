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Hyundai скоротила продажі
автомобілів на 6,5% в 2017 році

Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:16

Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська Hyundai Motor знизила продажі в світі в минулому році на 6,5% - до 4 млн 504,825 тис. автомобілів, повідомляється в прес-релізі компанії.

Дивися повний текст Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:17

Конец эры бурного развития корейского автопрома.
nalim
 
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