Південнокорейська Hyundai Motor знизила продажі в світі в минулому році на 6,5% - до 4 млн 504,825 тис. автомобілів, повідомляється в прес-релізі компанії.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:16
Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році
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Дивися повний текст Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році.
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