У січні-лютому курс гривні може перебувати в межах 27,5-29 грн/$1.
Дивися повний текст Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:38
Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні
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Дивися повний текст Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні.
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