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Банкіри повідомили, коли може
початися зміцнення гривні

Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:38

Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У січні-лютому курс гривні може перебувати в межах 27,5-29 грн/$1.

Дивися повний текст Банкіри повідомили, коли може початися зміцнення гривні.
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