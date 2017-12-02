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Банки зобов'язали наймати
не менше трьох незалежних...

Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:42

Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...

Пропонуємо до обговорення:
Кількісний склад наглядової ради банку визначається статутом, але не може бути менше 5 осіб.

Дивися повний текст Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних директорів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:42

Независимость условна. Как можно не зависеть от собственника банка? даже если ты раньше его не знал.
nalim
 
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