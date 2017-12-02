Кількісний склад наглядової ради банку визначається статутом, але не може бути менше 5 осіб.
Дивися повний текст Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних директорів.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:42
Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних директорів.
Додано: Сер 10 січ, 2018 09:42
Независимость условна. Как можно не зависеть от собственника банка? даже если ты раньше его не знал.
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