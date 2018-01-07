В Україну для сертифікації привезли найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj, повідомляє AUTO-Consulting.
Дивися повний текст В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 09:44
В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі.
Додано: Сер 10 січ, 2018 10:00
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
Не з джипів, а з лісапетів. Не треба зраджувати зрадофільскій точці зору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 10 січ, 2018 11:00
а как пойдут трупы в дтп с этими гробами, так еще скорость урежут и штрафы поднимут.
чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.
ЗЫ никого вообще не смущает сам процес сертификации европейских, японских автомобилей?
в стране немогут создать никакого отечественного авто, но готовы брать деньги за "сертификацию" того же нового БМВ. типа, а что если немецкие инженеры что то упустили и украинцам на новом автомобиле небезопасно ездить?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 11:24
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
Бюджет, дороги, корки.
Втрати бюджету, витрати на дороги, незручності в корках. Воно нам треба?
Євробляхи добре - тільки проблем від них набагато більше, ніж зручностей. От я б тільки дозволив обміняти (купити) машини 20+ років на євробляху без доплат. Щоб кількість машин не збільшилась, а безпека людей збільшилась.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:15
А какая категория нужно на это чудо техники??? Кто говорит "А" а кто говорит "Б"?! Кто в курсе?
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:18
и тут заговор нашли епта. какой то бизнесмен хочет продавать этот мотлох вдвое дороже, чем в индии. естественно, спроса на эту хрень по 4 штуки не будет. но кто-то хочет попробовать - пусть пробует, вам то че, покупать заставляют?
но клята влада все равно хочет обмануть пересичного! как вы уже достали, навозники.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24
olegpm16 Категория В или В1
Это мотороллер для доставки пиццы, как авто для пользования не пригодно.
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:25
достали - выключи инет!
навозник, изучай за кого тебя в стойле держат:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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