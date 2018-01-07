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В Україні хочуть продавати
найдешевший автомобіль у світі

В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:44

В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі

Пропонуємо до обговорення:
В Україну для сертифікації привезли найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj, повідомляє AUTO-Consulting.

Дивися повний текст В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі.
R2
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По сути 4-дверная мотоколяска.
nalim
 
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щас с джипов полезут в коляски)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:00

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  sal написав:щас с джипов полезут в коляски)

Не з джипів, а з лісапетів. Не треба зраджувати зрадофільскій точці зору. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:00

  lapay написав:
  sal написав:щас с джипов полезут в коляски)

Не з джипів, а з лісапетів. Не треба зраджувати зрадофільскій точці зору. :)



а как пойдут трупы в дтп с этими гробами, так еще скорость урежут и штрафы поднимут.
чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.


ЗЫ никого вообще не смущает сам процес сертификации европейских, японских автомобилей?
в стране немогут создать никакого отечественного авто, но готовы брать деньги за "сертификацию" того же нового БМВ. типа, а что если немецкие инженеры что то упустили и украинцам на новом автомобиле небезопасно ездить?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:24

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  Slon_Nosov написав:чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.

Бюджет, дороги, корки.
Втрати бюджету, витрати на дороги, незручності в корках. Воно нам треба? ;)
Євробляхи добре - тільки проблем від них набагато більше, ніж зручностей. От я б тільки дозволив обміняти (купити) машини 20+ років на євробляху без доплат. Щоб кількість машин не збільшилась, а безпека людей збільшилась.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:15

А какая категория нужно на это чудо техники??? Кто говорит "А" а кто говорит "Б"?! Кто в курсе?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:18

  Slon_Nosov написав:чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.


и тут заговор нашли епта. какой то бизнесмен хочет продавать этот мотлох вдвое дороже, чем в индии. естественно, спроса на эту хрень по 4 штуки не будет. но кто-то хочет попробовать - пусть пробует, вам то че, покупать заставляют?

но клята влада все равно хочет обмануть пересичного! :) как вы уже достали, навозники.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24

olegpm16 Категория В или В1
Это мотороллер для доставки пиццы, как авто для пользования не пригодно.
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:25

  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.


и тут заговор нашли епта. какой то бизнесмен хочет продавать этот мотлох вдвое дороже, чем в индии. естественно, спроса на эту хрень по 4 штуки не будет. но кто-то хочет попробовать - пусть пробует, вам то че, покупать заставляют?

но клята влада все равно хочет обмануть пересичного! :) как вы уже достали, навозники.


достали - выключи инет!
навозник, изучай за кого тебя в стойле держат:
http://www.arma-motors.ua/car_price/?id=6
https://www.renault.ru/vehicles/range/d ... gLaTPD_BwE
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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