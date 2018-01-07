В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі

давайте сравнивать мазду 6, вы же сами предлагали в своей табличке. популярная машина, в россии не производится. сравнили. цены практически равные. где зрада?
можно еще электрокары сравнить, у нас дешевле будет. где зрада? накиньте еще чето
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24
давайте сравнивать мазду 6, вы же сами предлагали в своей табличке. популярная машина, в россии не производится. сравнили. цены практически равные. где зрада?
можно еще электрокары сравнить, у нас дешевле будет. где зрада? накиньте еще чето
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34
А чё ты не выложишь сравнение по цене на LC200 и Prado150й у нас и у них?
И то , и то полностью импортируется, и цена выходит почти одинаковой(растаможка то по разным тарифам всё равно идёт, и у мокшан есть бюджетнейшие комплектации для МЧС и полицаёв). Или по Рэйндж-Роверам топовым многолитровым(не 2.0TD). Или по X5-X6 бумеровским.
Ты б ещё по фокусу всеволожскому сравнил цены. Который там даже по кузову штампуется.
И для полного стойла бы привёл цену на мокшанскую 1.2 на ручке повозку в сравнении с нашим 1.6 турбодизелем немецкой сборки.
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:45
трупы не пойдут, посмотрите краштесты - пожалуй получше совкопрома будет. впрочем, во многом благодаря своему весу (боковой удар к примеру этот квадрик просто сдвигает, а не сминает в гармошку).
то что удобства мало - но это такое. 4-колесный мотороллер по большому счету, в основном - для курьеров. а з литра на 100км и копеечная стоимость запчастей - это таки для коммерческого авто шикарно.
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58
Если лобби в ВР решили протащить это индийское чудо, то кому-то это выгодно. Кому?
В УПРОЩЁННЫХ !!! краш-тестах Euro NCAP индийский Bajaj Qute заработал 1 звезду из 5.
Манекен сбежал перед началом теста!!!
Не все понимают, что такое качество печатной газетной машины из Индии, или качество совместимость и побочность вакцин и прочих лекарств из Индии. Даже громкие брэндовые имена автопроизводителей не помогли затмить качество индийской сборки.
Рестайл Микру ниссан после провала в Европе перенес продажи в Китай. Ну и такие страны третьего мира как Украина.
Вывод: кто-бы и как не делал маркетинг новых продуктов на своем рынке сбыта, они ооочень далеки от реалий, но беспорно они в чем-то правы!
Если уничтожать свой народ, то конечно лучше импортировать дешевейшие лекарства-мутанты. Или завозить опасные для жизни авто. Или свозить отходы ядерных станций из Европы и России под Чернобыль. Или импортировать средства гигиены и косметику с запрещенными в Европе инградиентами, даже вызывающих рак.
Или недовольным показывать пальцем на дверь, типа в Польшу шуруйте нафиг!
И много таких "или" можно перечислять.
Если травить народ Украины как тараканов, так во всех сферах жизни и потребительских категориях!
Брависимо!
Ни защищенности, ни справедливости, ни гордости за страну, НИЧЕГО уже не осталось у людей.
Осталось только одно!
Гробы в продуктовых продавать: кто дошел, тот купит хлеб, а кто не дошел, донесут что бы уложить в гробик.
Докатились!
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:00
Превращаемся в Индию? :)))
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/AutoRickshaw.jpg/800px-AutoRickshaw.jpg
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:05
да никто эту коляску за 4 штуки брать не будет. по 2к, как в индии, может и пошло бы. а так лучше бу ланос взять.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:22
"оборудован замками дверей, ремнями безопасности"...ёпт... колёсами, рулём, табуреткой - или нет? в перечне то нету.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26
Даже 2к космос за такую поделку, а 4т.!!! кто эти потенциальные драйверы и где они пасуцца?
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:51
барабашов
мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:54
навозник, причем тут чинуши? импортировать и продавать будет частное предприятие. никто покупать не заставляет
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