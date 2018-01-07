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В Україні хочуть продавати
найдешевший автомобіль у світі

В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24

  Slon_Nosov написав:
  trololo написав:личку приводил, что мазда 6 в рф стоит 14 тыщ. анука ссылку на оф дилера давай

и причем тут эта коляска индийская, клоун?


так что тогда сравнирвать если у нас вообще ничего из автомобилей не производиться?
аргументы закончились, переходим на личности? :mrgreen:


давайте сравнивать мазду 6, вы же сами предлагали в своей табличке. популярная машина, в россии не производится. сравнили. цены практически равные. где зрада?

можно еще электрокары сравнить, у нас дешевле будет. где зрада? накиньте еще чето
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34

  Slon_Nosov написав:
  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью.


и тут заговор нашли епта. какой то бизнесмен хочет продавать этот мотлох вдвое дороже, чем в индии. естественно, спроса на эту хрень по 4 штуки не будет. но кто-то хочет попробовать - пусть пробует, вам то че, покупать заставляют?

но клята влада все равно хочет обмануть пересичного! :) как вы уже достали, навозники.


достали - выключи инет!
навозник, изучай за кого тебя в стойле держат:
http://www.arma-motors.ua/car_price/?id=6
https://www.renault.ru/vehicles/range/d ... gLaTPD_BwE

А чё ты не выложишь сравнение по цене на LC200 и Prado150й у нас и у них?
И то , и то полностью импортируется, и цена выходит почти одинаковой(растаможка то по разным тарифам всё равно идёт, и у мокшан есть бюджетнейшие комплектации для МЧС и полицаёв). Или по Рэйндж-Роверам топовым многолитровым(не 2.0TD). Или по X5-X6 бумеровским.
Ты б ещё по фокусу всеволожскому сравнил цены. Который там даже по кузову штампуется.
И для полного стойла бы привёл цену на мокшанскую 1.2 на ручке повозку в сравнении с нашим 1.6 турбодизелем немецкой сборки.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:45

  Slon_Nosov написав: а как пойдут трупы в дтп с этими гробами, так еще скорость урежут и штрафы поднимут. чего только не придумаешь что б люди не могли покупать 5-ти летние евромашины с хоть какойто безопасностью. ЗЫ никого вообще не смущает сам процес сертификации европейских, японских автомобилей? в стране немогут создать никакого отечественного авто, но готовы брать деньги за "сертификацию" того же нового БМВ. типа, а что если немецкие инженеры что то упустили и украинцам на новом автомобиле небезопасно ездить?

трупы не пойдут, посмотрите краштесты - пожалуй получше совкопрома будет. впрочем, во многом благодаря своему весу (боковой удар к примеру этот квадрик просто сдвигает, а не сминает в гармошку).
то что удобства мало - но это такое. 4-колесный мотороллер по большому счету, в основном - для курьеров. а з литра на 100км и копеечная стоимость запчастей - это таки для коммерческого авто шикарно.
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58

Если лобби в ВР решили протащить это индийское чудо, то кому-то это выгодно. Кому?

В УПРОЩЁННЫХ !!! краш-тестах Euro NCAP индийский Bajaj Qute заработал 1 звезду из 5.
Манекен сбежал перед началом теста!!!

Не все понимают, что такое качество печатной газетной машины из Индии, или качество совместимость и побочность вакцин и прочих лекарств из Индии. Даже громкие брэндовые имена автопроизводителей не помогли затмить качество индийской сборки.
Рестайл Микру ниссан после провала в Европе перенес продажи в Китай. Ну и такие страны третьего мира как Украина.
Вывод: кто-бы и как не делал маркетинг новых продуктов на своем рынке сбыта, они ооочень далеки от реалий, но беспорно они в чем-то правы!
Если уничтожать свой народ, то конечно лучше импортировать дешевейшие лекарства-мутанты. Или завозить опасные для жизни авто. Или свозить отходы ядерных станций из Европы и России под Чернобыль. Или импортировать средства гигиены и косметику с запрещенными в Европе инградиентами, даже вызывающих рак.
Или недовольным показывать пальцем на дверь, типа в Польшу шуруйте нафиг!
И много таких "или" можно перечислять.

Если травить народ Украины как тараканов, так во всех сферах жизни и потребительских категориях!
Брависимо!

Ни защищенности, ни справедливости, ни гордости за страну, НИЧЕГО уже не осталось у людей.

Осталось только одно!
Гробы в продуктовых продавать: кто дошел, тот купит хлеб, а кто не дошел, донесут что бы уложить в гробик.

Докатились!
Krovosisi
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:00

Превращаемся в Индию? :)))
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/AutoRickshaw.jpg/800px-AutoRickshaw.jpg
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:05

да никто эту коляску за 4 штуки брать не будет. по 2к, как в индии, может и пошло бы. а так лучше бу ланос взять.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:22

"оборудован замками дверей, ремнями безопасности"...ёпт... колёсами, рулём, табуреткой - или нет? в перечне то нету.
Gek2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26

Даже 2к космос за такую поделку, а 4т.!!! кто эти потенциальные драйверы и где они пасуцца?
Gek2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:51

барабашов

мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:54

  Slon_Nosov написав:барабашов

мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии.


навозник, причем тут чинуши? импортировать и продавать будет частное предприятие. никто покупать не заставляет
trololo
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