В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі

Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58

Если лобби в ВР решили протащить это индийское чудо, то кому-то это выгодно. Кому?



В УПРОЩЁННЫХ !!! краш-тестах Euro NCAP индийский Bajaj Qute заработал 1 звезду из 5.

Манекен сбежал перед началом теста!!!



Не все понимают, что такое качество печатной газетной машины из Индии, или качество совместимость и побочность вакцин и прочих лекарств из Индии. Даже громкие брэндовые имена автопроизводителей не помогли затмить качество индийской сборки.

Рестайл Микру ниссан после провала в Европе перенес продажи в Китай. Ну и такие страны третьего мира как Украина.

Вывод: кто-бы и как не делал маркетинг новых продуктов на своем рынке сбыта, они ооочень далеки от реалий, но беспорно они в чем-то правы!

Если уничтожать свой народ, то конечно лучше импортировать дешевейшие лекарства-мутанты. Или завозить опасные для жизни авто. Или свозить отходы ядерных станций из Европы и России под Чернобыль. Или импортировать средства гигиены и косметику с запрещенными в Европе инградиентами, даже вызывающих рак.

Или недовольным показывать пальцем на дверь, типа в Польшу шуруйте нафиг!

И много таких "или" можно перечислять.



Если травить народ Украины как тараканов, так во всех сферах жизни и потребительских категориях!

Брависимо!



Ни защищенности, ни справедливости, ни гордости за страну, НИЧЕГО уже не осталось у людей.



Осталось только одно!

Гробы в продуктовых продавать: кто дошел, тот купит хлеб, а кто не дошел, донесут что бы уложить в гробик.



Докатились!