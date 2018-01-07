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В Україні хочуть продавати
найдешевший автомобіль у світі

В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:28

Ну ниче, скоро ещё тук-туки и велорикши появятся.
Blokinrollow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:53

А вы догадываетесь какая компания будет продавать эти чудо-тележки???
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:58

  olegpm16 написав:А вы догадываетесь какая компания будет продавать эти чудо-тележки???

Твоя?
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:44

  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:барабашов

мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии.


навозник, причем тут чинуши? импортировать и продавать будет частное предприятие. никто покупать не заставляет


население доводят до уровня африки, кто? не чинуши? пусть они своих детей на подобной лушпайке катают, та же славута была бы более уместна.
госполитика направлена на создание рабочих мест, поднятие уровня жизни или сомнительная приватизация всего что осталось? лично я наблюдаю падение доходов в уе, а также рост расходов и появление данного недоавтомобиля нахожу катастрофой.
вы бы с незнакомыми людьми воздерживались от скатывания к оскорблениям, нелепо выглядите, тем более что мы не на цензоре общаемся.

ЗЫ вроде очевидный факт, пытаются завести очевидный шлак, но нет и тут нужно срач развести. можно подумать что вы, трололо своему бы ребенку подобную тележку купили...
отмена акциза на электромобили очевидный прогресс, индийское чудо - зло, о чем спорим?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 10 січ, 2018 17:52, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:37

  Krovosisi написав:Если лобби в ВР решили протащить это индийское чудо, то кому-то это выгодно. Кому?

В УПРОЩЁННЫХ !!! краш-тестах Euro NCAP индийский Bajaj Qute заработал 1 звезду из 5.
Манекен сбежал перед началом теста!!!


Хотел сказать, что "любимые и популярные" рашкинские авто не заработали ни одной звезды, но потом дочитал до:

Осталось только одно!
Гробы в продуктовых продавать: кто дошел, тот купит хлеб, а кто не дошел, донесут что бы уложить в гробик.


И понял что аргументы бессмысленны. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:38

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  Slon_Nosov написав:селение доводят до уровня африки, кто? не чинуши? пусть они своих детей на подобной лушпайке катают, та же славута была бы более уместна.
госполитика направлена на создание рабочих мест, поднятие уровня жизни или сомнительная приватизация всего что осталось? лично я наблюдаю падение доходов в уе, а также рост расходов и появление данного недоавтомобиля нахожу катастрофой.
вы бы с незнакомыми людьми воздерживались от скатывания к оскорблениям

По сравнению с мопедами, это супер безопасная штука. В Азии ездят на тук-туках и ниче. По любому это лучше для окружающих чем коптящий старый мерс.
А чтоб был больше доход, работать надо интенсивнее.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:41

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  Slon_Nosov написав:а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
Чого ти ниєш? До чого тут чинуші чи хтось інший, пов'язаний з державою?
Вкинули інфу про наміри якогось представника бізнесу зайнятися імпортом такої повозки, але лишньохромосомні і в цьому бачать дії своїх "ворогів народу". Робота така?
Ну не купуй, те, що фігня, а не машина, - з цим погодиться кожен. Прогорить бізнесмен, як більшість колишніх імпортерів дешевих китаємобілів, то що тобі з цього? Це ж треба такий збочений світогляд мати, щоб в усіх діях бізнесу бачити злий намір чинуш, які тільки і думають, як насолити пересічному...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:59

  forumreader написав:
  Slon_Nosov написав:а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!
Чого ти ниєш? До чого тут чинуші чи хтось інший, пов'язаний з державою?
Вкинули інфу про наміри якогось представника бізнесу зайнятися імпортом такої повозки, але лишньохромосомні і в цьому бачать дії своїх "ворогів народу". Робота така?
Ну не купуй, те, що фігня, а не машина, - з цим погодиться кожен. Прогорить бізнесмен, як більшість колишніх імпортерів дешевих китаємобілів, то що тобі з цього? Це ж треба такий збочений світогляд мати, щоб в усіх діях бізнесу бачити злий намір чинуш, які тільки і думають, як насолити пересічному...


это форум, дружище - здесь люди мнениями деляться. не нравиться - не читай!
на первый взгляд подумаешь привезли недомашину, мне то что? а когда она в среднем ряду заглохнет сразу всех участников движения коснется, я за качественные современные автомобили! имхо, на китайцах и водитли зачастую странно ездят...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:59

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  Slon_Nosov написав: не нравиться - не читай!
Тобі те саме сказали про машину.
на первый взгляд подумаешь привезли недомашину, мне то что?
Тобі її чинуші привезли? Ринок - така штука, що не тобі вирішувати, кому на ньому бути представленим. Може, я теж хочу, щоб на дорогах були лише автівки з викидами Евро6+++ і 5-зірками за ЄвроНКАП, але реальність інша.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:52

Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ

  lapay написав:От я б тільки дозволив обміняти (купити) машини 20+ років на євробляху без доплат. Щоб кількість машин не збільшилась, а безпека людей збільшилась.


представляю как начнут со свалок и гаражей доставать и реставрироваться трупы старых машин, в которые уже даже сесть нельзя, не то чтобы завезти, но по документам они еще существуют, а значит можно впихнуть за штуку-две счастливому будущему обладателю автобляхи )) с другой стороны, даже и это было бы солидным обновлением автопарка страны ))
galex
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