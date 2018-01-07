В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:53
А вы догадываетесь какая компания будет продавать эти чудо-тележки???
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:58
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:44
население доводят до уровня африки, кто? не чинуши? пусть они своих детей на подобной лушпайке катают, та же славута была бы более уместна.
госполитика направлена на создание рабочих мест, поднятие уровня жизни или сомнительная приватизация всего что осталось? лично я наблюдаю падение доходов в уе, а также рост расходов и появление данного недоавтомобиля нахожу катастрофой.
вы бы с незнакомыми людьми воздерживались от скатывания к оскорблениям, нелепо выглядите, тем более что мы не на цензоре общаемся.
ЗЫ вроде очевидный факт, пытаются завести очевидный шлак, но нет и тут нужно срач развести. можно подумать что вы, трололо своему бы ребенку подобную тележку купили...
отмена акциза на электромобили очевидный прогресс, индийское чудо - зло, о чем спорим?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 10 січ, 2018 17:52, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:37
Хотел сказать, что "любимые и популярные" рашкинские авто не заработали ни одной звезды, но потом дочитал до:
И понял что аргументы бессмысленны.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:38
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
По сравнению с мопедами, это супер безопасная штука. В Азии ездят на тук-туках и ниче. По любому это лучше для окружающих чем коптящий старый мерс.
А чтоб был больше доход, работать надо интенсивнее.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:41
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
Чого ти ниєш? До чого тут чинуші чи хтось інший, пов'язаний з державою?
Вкинули інфу про наміри якогось представника бізнесу зайнятися імпортом такої повозки, але лишньохромосомні і в цьому бачать дії своїх "ворогів народу". Робота така?
Ну не купуй, те, що фігня, а не машина, - з цим погодиться кожен. Прогорить бізнесмен, як більшість колишніх імпортерів дешевих китаємобілів, то що тобі з цього? Це ж треба такий збочений світогляд мати, щоб в усіх діях бізнесу бачити злий намір чинуш, які тільки і думають, як насолити пересічному...
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:59
это форум, дружище - здесь люди мнениями деляться. не нравиться - не читай!
на первый взгляд подумаешь привезли недомашину, мне то что? а когда она в среднем ряду заглохнет сразу всех участников движения коснется, я за качественные современные автомобили! имхо, на китайцах и водитли зачастую странно ездят...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 19:59
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
Тобі те саме сказали про машину.
Тобі її чинуші привезли? Ринок - така штука, що не тобі вирішувати, кому на ньому бути представленим. Може, я теж хочу, щоб на дорогах були лише автівки з викидами Евро6+++ і 5-зірками за ЄвроНКАП, але реальність інша.
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:52
Re: В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світ
представляю как начнут со свалок и гаражей доставать и реставрироваться трупы старых машин, в которые уже даже сесть нельзя, не то чтобы завезти, но по документам они еще существуют, а значит можно впихнуть за штуку-две счастливому будущему обладателю автобляхи )) с другой стороны, даже и это было бы солидным обновлением автопарка страны ))
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