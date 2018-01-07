В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі

Додано: Сер 10 січ, 2018 16:44

trololo написав: Slon_Nosov написав: барабашов



мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!

на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии. мне не нравиться что депутаты и чинуши самой бедной страны в европе ездят на роверах, а населению пподобный мусор предлагают. вот и все!на б/у мотоколяски можно всех засадить, таки скатываемся на уровень азии.



навозник, причем тут чинуши? импортировать и продавать будет частное предприятие. никто покупать не заставляет навозник, причем тут чинуши? импортировать и продавать будет частное предприятие. никто покупать не заставляет

население доводят до уровня африки, кто? не чинуши? пусть они своих детей на подобной лушпайке катают, та же славута была бы более уместна.госполитика направлена на создание рабочих мест, поднятие уровня жизни или сомнительная приватизация всего что осталось? лично я наблюдаю падение доходов в уе, а также рост расходов и появление данного недоавтомобиля нахожу катастрофой.вы бы с незнакомыми людьми воздерживались от скатывания к оскорблениям, нелепо выглядите, тем более что мы не на цензоре общаемся.ЗЫ вроде очевидный факт, пытаются завести очевидный шлак, но нет и тут нужно срач развести. можно подумать что вы, трололо своему бы ребенку подобную тележку купили...отмена акциза на электромобили очевидный прогресс, индийское чудо - зло, о чем спорим?