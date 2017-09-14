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Тарифи-2018: скільки платитимемо
за комунальні послуги в...

Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:21

Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають в Україні щороку.

Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:47

  p_a_l написав:Скоро будет абонплата на абонплату.
Нужно им ввести абонплату на транзит воды и отопления соседям по моей трубе и через мою территорию. Чтобы немного зачухались дармоеды.



так это же "гениально"! я пользуюсь бойлером много лет, но теперь буду платить за трубу которая мне не нужна. уехал в оппуск, но все равно всем должен, ладно от укртелекома можно отказаться, а с водой, газом, электричеством так просто не порешаешь.
все возвращается на круги своя, не дадут людям экономить деньги за то чем не пользуешься, абонплата побольше, тариф чуть меньше и экономический фокус готов. :evil:

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:43

Как красиво обосновали - требование МВФ - только вот МВФ на самом деле не выдвигал никаких требований, как впрочем по повышению пенсионного возраста, повышению минимальных зарплат, пенсий и прочих выдумок наших политиков. МВФ неоднократно заявлял - тарифы и цены это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутреннее дело Украины!
sergeyduzhov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:26

Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в

А откуда долги у лунгандона? Им что, на халяву дают газ?
И вообще, поднимать цену на газ могут хоть до бесконечности, платить больше не станут.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:33

Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в

Требования МВФ как бы подчеркивают наш суверенитет, а введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.
Странно, что еще не пишут, что тарифы подымают по требованиям трудящихся, очень гармонично бы смотрелось в государственной парадигме.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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