Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають в Україні щороку.
Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 10:21
Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
Додано: Сер 10 січ, 2018 10:47
так это же "гениально"! я пользуюсь бойлером много лет, но теперь буду платить за трубу которая мне не нужна. уехал в оппуск, но все равно всем должен, ладно от укртелекома можно отказаться, а с водой, газом, электричеством так просто не порешаешь.
все возвращается на круги своя, не дадут людям экономить деньги за то чем не пользуешься, абонплата побольше, тариф чуть меньше и экономический фокус готов.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 11:43
Как красиво обосновали - требование МВФ - только вот МВФ на самом деле не выдвигал никаких требований, как впрочем по повышению пенсионного возраста, повышению минимальных зарплат, пенсий и прочих выдумок наших политиков. МВФ неоднократно заявлял - тарифы и цены это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутреннее дело Украины!
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:26
Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в
А откуда долги у лунгандона? Им что, на халяву дают газ?
И вообще, поднимать цену на газ могут хоть до бесконечности, платить больше не станут.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:33
Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в
Требования МВФ как бы подчеркивают наш суверенитет, а введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.
Странно, что еще не пишут, что тарифы подымают по требованиям трудящихся, очень гармонично бы смотрелось в государственной парадигме.
Прокремлевский тролль.
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