Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...

Додано: Чет 11 січ, 2018 01:04

Дваждыдвашник написав: введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом. введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.

ну вообще да. разделение тарифа на саму услугу и ее доставку это шаг к демонополизации. я правда не знаю как это реализуется на практике с отоплением, но в целом, если какая-то предприимчивая контора считает что ахмет получает сверхприбыль, она может заключить свой договор с рядом потребителей и поставлять им услугу. а за транспортировку платится отдельно, возможно даже вернуть это дело в коммунальную собственность городов. правда ахмету в последнее время серьезно так крылышки прикрутили со всех сторон, что может он решит несколько умерить свои аппетиты и понизит хотелки.однако же, попытка с газом была продумана явно через одно место, поэтому общественность ее жестко зарубила и не дала внедрить. что придумают в этот раз? посмотрим.