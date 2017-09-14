Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають в Україні щороку.
Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 10:21
Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
Додано: Сер 10 січ, 2018 10:47
так это же "гениально"! я пользуюсь бойлером много лет, но теперь буду платить за трубу которая мне не нужна. уехал в оппуск, но все равно всем должен, ладно от укртелекома можно отказаться, а с водой, газом, электричеством так просто не порешаешь.
все возвращается на круги своя, не дадут людям экономить деньги за то чем не пользуешься, абонплата побольше, тариф чуть меньше и экономический фокус готов.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 10 січ, 2018 11:43
Как красиво обосновали - требование МВФ - только вот МВФ на самом деле не выдвигал никаких требований, как впрочем по повышению пенсионного возраста, повышению минимальных зарплат, пенсий и прочих выдумок наших политиков. МВФ неоднократно заявлял - тарифы и цены это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутреннее дело Украины!
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:26
Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в
А откуда долги у лунгандона? Им что, на халяву дают газ?
И вообще, поднимать цену на газ могут хоть до бесконечности, платить больше не станут.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:33
Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в
Требования МВФ как бы подчеркивают наш суверенитет, а введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.
Странно, что еще не пишут, что тарифы подымают по требованиям трудящихся, очень гармонично бы смотрелось в государственной парадигме.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:56
У подорожания коммуналки есть вполне объектиыные причины
Т.е. фактурная стоимость (с НДС) уже превысила 300 долларов за 1000 кубов - 8,5 гривен за куб.
Украина в прошлом году удвоила валютные расходы на импорт угля
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:51
Опять всю нагрузку перекладывают на пересичных.Не дают очередную подачку,зарабатывайте своими мозгами,не можете-освобождайте место у корыта.При чем здесь народ?
Додано: Чет 11 січ, 2018 01:04
Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в
ну вообще да. разделение тарифа на саму услугу и ее доставку это шаг к демонополизации. я правда не знаю как это реализуется на практике с отоплением, но в целом, если какая-то предприимчивая контора считает что ахмет получает сверхприбыль, она может заключить свой договор с рядом потребителей и поставлять им услугу. а за транспортировку платится отдельно, возможно даже вернуть это дело в коммунальную собственность городов. правда ахмету в последнее время серьезно так крылышки прикрутили со всех сторон, что может он решит несколько умерить свои аппетиты и понизит хотелки.
однако же, попытка с газом была продумана явно через одно место, поэтому общественность ее жестко зарубила и не дала внедрить. что придумают в этот раз? посмотрим.
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