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Тарифи-2018: скільки платитимемо
за комунальні послуги в...

Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:21

Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на житлово-комунальні послуги зростають в Україні щороку.

Дивися повний текст Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в новому році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:47

  p_a_l написав:Скоро будет абонплата на абонплату.
Нужно им ввести абонплату на транзит воды и отопления соседям по моей трубе и через мою территорию. Чтобы немного зачухались дармоеды.



так это же "гениально"! я пользуюсь бойлером много лет, но теперь буду платить за трубу которая мне не нужна. уехал в оппуск, но все равно всем должен, ладно от укртелекома можно отказаться, а с водой, газом, электричеством так просто не порешаешь.
все возвращается на круги своя, не дадут людям экономить деньги за то чем не пользуешься, абонплата побольше, тариф чуть меньше и экономический фокус готов. :evil:

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:43

Как красиво обосновали - требование МВФ - только вот МВФ на самом деле не выдвигал никаких требований, как впрочем по повышению пенсионного возраста, повышению минимальных зарплат, пенсий и прочих выдумок наших политиков. МВФ неоднократно заявлял - тарифы и цены это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутреннее дело Украины!
sergeyduzhov
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:26

Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в

А откуда долги у лунгандона? Им что, на халяву дают газ?
И вообще, поднимать цену на газ могут хоть до бесконечности, платить больше не станут.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:33

Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в

Требования МВФ как бы подчеркивают наш суверенитет, а введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.
Странно, что еще не пишут, что тарифы подымают по требованиям трудящихся, очень гармонично бы смотрелось в государственной парадигме.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:56

Странно, что еще не пишут, что тарифы подымают по требованиям трудящихся,

У подорожания коммуналки есть вполне объектиыные причины
Снова подорожал: в Кабмине назвали декабрьскую цену импортного газа
17:04, 05 января 2018
Средняя таможенная стоимость импортного газа для Украины в декабре составила 253 долл. против ноябрьских 239,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

https://economics.unian.net/energetics/ ... -gaza.html
Т.е. фактурная стоимость (с НДС) уже превысила 300 долларов за 1000 кубов - 8,5 гривен за куб.
Украина в прошлом году удвоила валютные расходы на импорт угля
Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.
Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%), из США – 682 миллиона долларов (24,9%), из Канады – 182,2 миллиона долларов (6,6%). На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов.

https://economics.unian.net/energetics/ ... uglya.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:51

Опять всю нагрузку перекладывают на пересичных.Не дают очередную подачку,зарабатывайте своими мозгами,не можете-освобождайте место у корыта.При чем здесь народ?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:04

Re: Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в

  Дваждыдвашник написав:введение абонплаты за услуги недвусмысленно намекает на успешную борьбу с олигархатом.


ну вообще да. разделение тарифа на саму услугу и ее доставку это шаг к демонополизации. я правда не знаю как это реализуется на практике с отоплением, но в целом, если какая-то предприимчивая контора считает что ахмет получает сверхприбыль, она может заключить свой договор с рядом потребителей и поставлять им услугу. а за транспортировку платится отдельно, возможно даже вернуть это дело в коммунальную собственность городов. правда ахмету в последнее время серьезно так крылышки прикрутили со всех сторон, что может он решит несколько умерить свои аппетиты и понизит хотелки.

однако же, попытка с газом была продумана явно через одно место, поэтому общественность ее жестко зарубила и не дала внедрить. что придумают в этот раз? посмотрим.
galex
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