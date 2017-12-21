Microsoft припинила поширення оновлення безпеки виправлення вразливостей Meltdown і Spectre для комп'ютерів AMD
Дивися повний текст Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 11:53
Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери.
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:40
это еще не все, не АМД единым. на Интелах после патча замедлилась производительность от 1 до 20%, в редких случаях больше, преимущественно на серьезных промышленных серверах. порешают, а что делать. оставлять дырку - не вариант.
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