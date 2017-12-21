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Оновлення від Microsoft
паралізувало комп'ютери

Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:53

Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft припинила поширення оновлення безпеки виправлення вразливостей Meltdown і Spectre для комп'ютерів AMD

Дивися повний текст Оновлення від Microsoft паралізувало комп'ютери.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:53

Лучшее - враг хорошего. (с)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:40

это еще не все, не АМД единым. на Интелах после патча замедлилась производительность от 1 до 20%, в редких случаях больше, преимущественно на серьезных промышленных серверах. порешают, а что делать. оставлять дырку - не вариант.
galex
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