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У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Суд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів.
Дивися повний текст У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters
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R2
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:00
Как пришло, так и уйдет.
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nalim
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:25
nalim написав:
Как пришло, так и уйдет.
Думаете Фирташ круче и отберет ?
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:57
если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту
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trololo
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:05
trololo написав:
если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту
псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:29
yarg написав: trololo написав:
если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту
псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....
прям все на ахметке держится, какой ужос. вот это менеджерище! и как тот же киевенерго (и остальные предприятие построенные еще при совке) до него работали - непонятно.
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trololo
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34
trololo написав: yarg написав: trololo написав:
если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту
псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....
прям все на ахметке держится, какой ужос. вот это менеджерище! и как тот же киевенерго (и остальные предприятие построенные еще при совке) до него работали - непонятно.
какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:09
yarg написав:
какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример
если вдруг у порошка найдутся яйца, и он реприватизирует отжатое тараканом за копейки (например, ГОКи), то спрос на руду исчезнет или как? покупателям разве не пофигу, кто владеет предприятием?
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trololo
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:42
trololo написав: yarg написав:
какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример
если вдруг у порошка найдутся яйца, и он реприватизирует отжатое тараканом за копейки (например, ГОКи), то спрос на руду исчезнет или как? покупателям разве не пофигу, кто владеет предприятием?
ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:59
yarg написав:
ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно
вообще я против реприватизации. сбить доплату до рыночной цены и дальше регулировать налогами, чтобы не зажирались.
мне только непонятно, почему вам нравится, что ахметов за копейки хапает госсобственность вне рыночных конкурсов? что в этом хорошего?
а фиктивные долги при реприватизации можно обнулить или оставить их на ахметке, пусть сам с собой рассчитывается, юридически это несложно, было бы желание.
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trololo
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