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У Нідерландах заморозили
активи Ахметова - Reuters

У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:00

У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters

Пропонуємо до обговорення:
Суд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів.

Дивися повний текст У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:00

Как пришло, так и уйдет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:25

  nalim написав:Как пришло, так и уйдет.


Думаете Фирташ круче и отберет ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:57

если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:05

  trololo написав:если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту


псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:29

  yarg написав:
  trololo написав:если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту


псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....


прям все на ахметке держится, какой ужос. вот это менеджерище! и как тот же киевенерго (и остальные предприятие построенные еще при совке) до него работали - непонятно.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34

  trololo написав:
  yarg написав:
  trololo написав:если таракана начнут щемить на западе, то может и наши шакалы почуют кровь и начнут наконец-то драть эту непотопляемую мразоту


псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....


прям все на ахметке держится, какой ужос. вот это менеджерище! и как тот же киевенерго (и остальные предприятие построенные еще при совке) до него работали - непонятно.



какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример :mrgreen:
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:09

  yarg написав:какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример :mrgreen:


если вдруг у порошка найдутся яйца, и он реприватизирует отжатое тараканом за копейки (например, ГОКи), то спрос на руду исчезнет или как? покупателям разве не пофигу, кто владеет предприятием?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:42

  trololo написав:
  yarg написав:какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример :mrgreen:


если вдруг у порошка найдутся яйца, и он реприватизирует отжатое тараканом за копейки (например, ГОКи), то спрос на руду исчезнет или как? покупателям разве не пофигу, кто владеет предприятием?


ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:59

  yarg написав:ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)


вообще я против реприватизации. сбить доплату до рыночной цены и дальше регулировать налогами, чтобы не зажирались.

мне только непонятно, почему вам нравится, что ахметов за копейки хапает госсобственность вне рыночных конкурсов? что в этом хорошего?

а фиктивные долги при реприватизации можно обнулить или оставить их на ахметке, пусть сам с собой рассчитывается, юридически это несложно, было бы желание.
trololo
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