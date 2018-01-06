У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters
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yarg написав: ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно
Долги - вопрос политической воли. Можно сделать так, что их заплатит бывший владелец (сейчас - нынешний).
В лондонском суде это назовут "ограбление законного приобретателя при помощи коррупционных схем". Ну и да , большинство предприятий Ахметов покупал не в ходе приватизации . а на вторичке (кроме нескольких обленерго в последнее время) , поэтому претензии что "он получил госсобственность нашару" - как-то нелепы. Напоминаю - Азовсталь государство подарило Владимиру Бойко. И он ею 15 лет владел. Пока не продал. Запорожсталь - государство продало 3 группам инвесторов - Шнайдеру , Сацкому и Хмельницкому. Ахметов купил у них завод 4 года назад. Вы хотите оспорить эти сделки ? нюню.
yarg написав:Укртелеком с его проводками никому не нужен исключительно в силу развития мобильной связи. Неужели кто-то еще пользуется стационарными телефонами ?
Мобильная связь опирается на "проводки". Или вы думаете, что базовые станции между собой по радио общаются?
опирается. Но на этих проводках не может существовать компания размером с Укртелеком. Не прокормят его "проводки". Да и не нужно для обслуживания "проводков" 20000 человек. Они обслуживали аналоговые АТС по райцентрам. А эти АТС просто умерли. Народ , годами стоявший в очередях на телефон - просто купил мобилки и не захотел стационарных телефонов. Все. гаплык.
У Вас не совсем верное представление об Уктелекоме. Сейчас значительная часть его доходов - магистральные сети передачи данных (в т.ч. международные)и Интернет.
yarg написав:псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ? В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....
Какая остановка бизнеса? Национализировать и продать заново, как Криворожсталь. С такой приватизацией, которая была, найти законные методы возврата будет несложно.
дада. а то что после Криво-стали приватизация остановилась на 10 лет - никто не хотел иметь дела со страной . где у покупателя отнимают купленное имущество - это фигня
yarg написав: ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно
Долги - вопрос политической воли. Можно сделать так, что их заплатит бывший владелец (сейчас - нынешний).
В лондонском суде это назовут "ограбление законного приобретателя при помощи коррупционных схем". Ну и да , большинство предприятий Ахметов покупал не в ходе приватизации . а на вторичке (кроме нескольких обленерго в последнее время) , поэтому претензии что "он получил госсобственность нашару" - как-то нелепы. Напоминаю - Азовсталь государство подарило Владимиру Бойко. И он ею 15 лет владел. Пока не продал. Запорожсталь - государство продало 3 группам инвесторов - Шнайдеру , Сацкому и Хмельницкому. Ахметов купил у них завод 4 года назад. Вы хотите оспорить эти сделки ? нюню.
Откуда, если не секрет, знаете, как это назовут в лондонском суде? Вы - лондонский судья? По Укртелекому пока в иностранных судах подобного не наблюдается. Куплен Укртелеком был тоже, кстати, на вторичном рынке, и что?
yarg написав: опирается. Но на этих проводках не может существовать компания размером с Укртелеком. Не прокормят его "проводки". Да и не нужно для обслуживания "проводков" 20000 человек. Они обслуживали аналоговые АТС по райцентрам. А эти АТС просто умерли. Народ , годами стоявший в очередях на телефон - просто купил мобилки и не захотел стационарных телефонов. Все. гаплык.
У Вас не совсем верное представление об Уктелекоме. Сейчас значительная часть его доходов - магистральные сети передачи данных (в т.ч. международные)и Интернет.
Я именно об этом и пишу. доходы - с "проводков" и мизерные. А расходы - на сельские и районные АТС (давно никому не нужные) - и огромные. Поэтому компания в хронических убытках и беспросветно. Теоретически нужно отделить магистральные линии и 500 человек , которые их обслуживают в отдельную компанию - а остальное пускай тонет. Но у нас же социализм...