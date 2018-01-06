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У Нідерландах заморозили
активи Ахметова - Reuters

У Нідерландах заморозили активи Ахметова - Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:59

  yarg написав:
  trololo написав:
  yarg написав:какая разница когда построено ? важно как и кем управляется сейчас.
Ну и да - киевенерго - неудачный пример :mrgreen:


если вдруг у порошка найдутся яйца, и он реприватизирует отжатое тараканом за копейки (например, ГОКи), то спрос на руду исчезнет или как? покупателям разве не пофигу, кто владеет предприятием?


ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)

Долги - вопрос политической воли. Можно сделать так, что их заплатит бывший владелец (сейчас - нынешний).
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18

  nalim написав:
  yarg написав:
ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)

Долги - вопрос политической воли. Можно сделать так, что их заплатит бывший владелец (сейчас - нынешний).


В лондонском суде это назовут "ограбление законного приобретателя при помощи коррупционных схем".
Ну и да , большинство предприятий Ахметов покупал не в ходе приватизации . а на вторичке (кроме нескольких обленерго в последнее время) , поэтому претензии что "он получил госсобственность нашару" - как-то нелепы.
Напоминаю - Азовсталь государство подарило Владимиру Бойко. И он ею 15 лет владел. Пока не продал.
Запорожсталь - государство продало 3 группам инвесторов - Шнайдеру , Сацкому и Хмельницкому. Ахметов купил у них завод 4 года назад.
Вы хотите оспорить эти сделки ? нюню.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:45

  yarg написав:
  1C_Geek написав:
  yarg написав:Укртелеком с его проводками никому не нужен исключительно в силу развития мобильной связи. Неужели кто-то еще пользуется стационарными телефонами ?


Мобильная связь опирается на "проводки". Или вы думаете, что базовые станции между собой по радио общаются?


опирается. Но на этих проводках не может существовать компания размером с Укртелеком. Не прокормят его "проводки". Да и не нужно для обслуживания "проводков" 20000 человек.
Они обслуживали аналоговые АТС по райцентрам. А эти АТС просто умерли. Народ , годами стоявший в очередях на телефон - просто купил мобилки и не захотел стационарных телефонов. Все. гаплык.

У Вас не совсем верное представление об Уктелекоме. Сейчас значительная часть его доходов - магистральные сети передачи данных (в т.ч. международные)и Интернет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:49

  yarg написав:
  nalim написав:
  yarg написав:псс.. хотите кормить еще миллиона 2-3 безработных ?
В виртуале - все герои. А скажут вам в реале - " У Ахметова проблемы. Его бизнес остановлен. У нас добавилось безработных , поэтому ваш счет на их пособия в этом месяце - 4500 гривен. Оплатите". Вот визгу-то будет.....

Какая остановка бизнеса? Национализировать и продать заново, как Криворожсталь. С такой приватизацией, которая была, найти законные методы возврата будет несложно.


дада. а то что после Криво-стали приватизация остановилась на 10 лет - никто не хотел иметь дела со страной . где у покупателя отнимают купленное имущество - это фигня :)

Это не повод оставлять все как есть.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:58

  yarg написав:
  nalim написав:
  yarg написав:
ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)

Долги - вопрос политической воли. Можно сделать так, что их заплатит бывший владелец (сейчас - нынешний).


В лондонском суде это назовут "ограбление законного приобретателя при помощи коррупционных схем".
Ну и да , большинство предприятий Ахметов покупал не в ходе приватизации . а на вторичке (кроме нескольких обленерго в последнее время) , поэтому претензии что "он получил госсобственность нашару" - как-то нелепы.
Напоминаю - Азовсталь государство подарило Владимиру Бойко. И он ею 15 лет владел. Пока не продал.
Запорожсталь - государство продало 3 группам инвесторов - Шнайдеру , Сацкому и Хмельницкому. Ахметов купил у них завод 4 года назад.
Вы хотите оспорить эти сделки ? нюню.

Откуда, если не секрет, знаете, как это назовут в лондонском суде? Вы - лондонский судья? По Укртелекому пока в иностранных судах подобного не наблюдается. Куплен Укртелеком был тоже, кстати, на вторичном рынке, и что?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:58

  nalim написав:
  yarg написав:
опирается. Но на этих проводках не может существовать компания размером с Укртелеком. Не прокормят его "проводки". Да и не нужно для обслуживания "проводков" 20000 человек.
Они обслуживали аналоговые АТС по райцентрам. А эти АТС просто умерли. Народ , годами стоявший в очередях на телефон - просто купил мобилки и не захотел стационарных телефонов. Все. гаплык.

У Вас не совсем верное представление об Уктелекоме. Сейчас значительная часть его доходов - магистральные сети передачи данных (в т.ч. международные)и Интернет.


Я именно об этом и пишу.
доходы - с "проводков" и мизерные.
А расходы - на сельские и районные АТС (давно никому не нужные) - и огромные.
Поэтому компания в хронических убытках и беспросветно.
Теоретически нужно отделить магистральные линии и 500 человек , которые их обслуживают в отдельную компанию - а остальное пускай тонет. Но у нас же социализм...
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:49

  yarg написав:ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)

Так, это чтожъ! Выходит, рыжий эНКаВэДист ещё и деньги (на 20-ть(!) бюджетов страны) должен заграничным партнёрам?! :roll:
pitchnv
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:55

  pitchnv написав:
  yarg написав:ага. А завтра у этих ГОКов обнаружатся долги перед иностранными покупателями такие , что государство будет гасить их с бюджета еще 20 лет. Но вам , коммунистам , это понять слишком сложно :)

Так, это чтожъ! Выходит, рыжий эНКаВэДист ещё и деньги (на 20-ть(!) бюджетов страны) должен заграничным партнёрам?! :roll:


ахметов уже нквдист ? не сын дедушки сталина , не ? :)
А то что он должен - разве тайна ? https://biz.censor.net.ua/resonance/300 ... a_ahmetova

вроде не новость же.
yarg
 
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