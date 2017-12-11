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У справі про «рюкзаки Авакова» винесено перший вирок
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Московський районний суд Харкова визнав винним одного з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій одним з підозрюваних проходить син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександр, - випливає з вироку судової інстанції, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст У справі про «рюкзаки Авакова» винесено перший вирок
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24
Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?
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nalim
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:40
nalim написав:
Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?
С какого перепугу он бизнесмен ?
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:48
yarg написав:
С какого перепугу он бизнесмен
мошенник, вор, коррупционер
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sal
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:59
sal написав: yarg написав:
С какого перепугу он бизнесмен
мошенник, вор, коррупционер
сколько фантазий
почему сразу не "убийца, агент путлера, враг всех ватозавриков" ?
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:52
так я не понял, а деньги хоть в бюджет вернут?? или попугали и отпустили? крыша то хорошая, но дело больно резонансное, хотя и копеечное, как для нынешних керманычей
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sequence
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:06
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире
Реформы, право ... смешные слова для Украины. Порошенко привет
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Igorten
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:15
yarg написав:
почему сразу не "убийца, агент путлера, враг всех ватозавриков"
Доллары, евро - это их интересует.
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sal
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Додано: Сер 10 січ, 2018 17:19
yarg написав: nalim написав:
Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?
С какого перепугу он бизнесмен ?
Ну хорошо, продавец рюкзаков.
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nalim
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Додано: Сер 10 січ, 2018 17:27
nalim написав: yarg написав: nalim написав:
Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?
С какого перепугу он бизнесмен ?
Ну хорошо, продавец рюкзаков.
хитрий продавець хєрових рюкзаків...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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