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У справі про «рюкзаки
Авакова» винесено перший вирок

У справі про «рюкзаки Авакова» винесено перший вирок
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24

У справі про «рюкзаки Авакова» винесено перший вирок

Пропонуємо до обговорення:
Московський районний суд Харкова визнав винним одного з фігурантів справи про «рюкзаки Авакова», в якій одним з підозрюваних проходить син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександр, - випливає з вироку судової інстанції, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Дивися повний текст У справі про «рюкзаки Авакова» винесено перший вирок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:24

Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:40

  nalim написав:Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?


С какого перепугу он бизнесмен ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:48

Re: у справі

  yarg написав:С какого перепугу он бизнесмен

мошенник, вор, коррупционер
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:59

  sal написав:
  yarg написав:С какого перепугу он бизнесмен

мошенник, вор, коррупционер


сколько фантазий :)
почему сразу не "убийца, агент путлера, враг всех ватозавриков" ? :mrgreen:
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так я не понял, а деньги хоть в бюджет вернут?? или попугали и отпустили? крыша то хорошая, но дело больно резонансное, хотя и копеечное, как для нынешних керманычей
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире :) Реформы, право ... смешные слова для Украины. Порошенко привет :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:15

Re: сколько

  yarg написав:почему сразу не "убийца, агент путлера, враг всех ватозавриков"

Доллары, евро - это их интересует.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:19

  yarg написав:
  nalim написав:Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?


С какого перепугу он бизнесмен ?

Ну хорошо, продавец рюкзаков.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:27

  nalim написав:
  yarg написав:
  nalim написав:Это понятно. А сын Авакова? Самый порядочный бизнесмен?


С какого перепугу он бизнесмен ?

Ну хорошо, продавец рюкзаков.

хитрий продавець хєрових рюкзаків... :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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