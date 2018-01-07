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Послуги ЖКГ: де найбільше
боргів по Україні (інфографіка)

Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:37

Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
На субсидії, призначені для відшкодування витрат на оплату комуналки, в 2017 році держава виділила 3,7 млрд грн.

Дивися повний текст Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:37

Цифри звісно вірні, але повна картина інша, бо та ж Івано-Франківська область, з переплатою має населення 1382658, а субсидій отримала аж 178,8 млн. гривень, так найбільший боржник Дніпропетровська область з населенням 3230400 отримала субсидій лише 254,9 млн. гривень. Тобто висновок простий: де субсидій мало (практично весь центр та індустріальний схід), там велика заборгованість. Проте у нас на Західній, де отримують найбільше субсидій у процентному відношенні до населення, люди живуть набагато краще і не мають таких боргів.
koinee
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:52

koinee
Згідний. Потрібно ділити на душу населення, інакше інфа не інформативна. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34

ну почему же, инфа таки довольно информативна. в депрессивных городах/областях (ну кроме Донецкой/Луганской обл.), как ни странно, задолженность ниже, чем по городам/областям с высокими з/п.
ну и да, по моему опыту - не платят за коммуналку либо совсем уж нищие, либо - те, кто умеет считать деньги (зачем вкидывать в коммуналку, если можно купить бакс/положить на депо?)
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:01

  Xirss написав:ну почему же, инфа таки довольно информативна. в депрессивных городах/областях (ну кроме Донецкой/Луганской обл.), как ни странно, задолженность ниже, чем по городам/областям с высокими з/п.
ну и да, по моему опыту - не платят за коммуналку либо совсем уж нищие, либо - те, кто умеет считать деньги (зачем вкидывать в коммуналку, если можно купить бакс/положить на депо?)

Якраз ви не праві. Де більша з/п - там менше субсидій - тому і заборгованість більша.
Цього на малюнку не видно, бо потрібно ділити на кількість населення.
andrijk777
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