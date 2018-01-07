На субсидії, призначені для відшкодування витрат на оплату комуналки, в 2017 році держава виділила 3,7 млрд грн.
Дивися повний текст Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка).
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:37
Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Послуги ЖКГ: де найбільше боргів по Україні (інфографіка).
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:37
Цифри звісно вірні, але повна картина інша, бо та ж Івано-Франківська область, з переплатою має населення 1382658, а субсидій отримала аж 178,8 млн. гривень, так найбільший боржник Дніпропетровська область з населенням 3230400 отримала субсидій лише 254,9 млн. гривень. Тобто висновок простий: де субсидій мало (практично весь центр та індустріальний схід), там велика заборгованість. Проте у нас на Західній, де отримують найбільше субсидій у процентному відношенні до населення, люди живуть набагато краще і не мають таких боргів.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:52
koinee
Згідний. Потрібно ділити на душу населення, інакше інфа не інформативна.
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:34
ну почему же, инфа таки довольно информативна. в депрессивных городах/областях (ну кроме Донецкой/Луганской обл.), как ни странно, задолженность ниже, чем по городам/областям с высокими з/п.
ну и да, по моему опыту - не платят за коммуналку либо совсем уж нищие, либо - те, кто умеет считать деньги (зачем вкидывать в коммуналку, если можно купить бакс/положить на депо?)
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:01
Якраз ви не праві. Де більша з/п - там менше субсидій - тому і заборгованість більша.
Цього на малюнку не видно, бо потрібно ділити на кількість населення.
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