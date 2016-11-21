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"Приватбанк" закупив
картки Master card Debit PayPass у...

"Приватбанк" закупив картки Master card Debit PayPass у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:50

"Приватбанк" закупив картки Master card Debit PayPass у...

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2017 ПАТ "КБ "Приватбанк" за результатами тендеру уклав низку угод на постачання банківських карток на 73,27 млн ​​грн, проте звіт про закупівлю був оприлюднений на сайті держзакупівель ProZorro тільки 4 січня 2018 року.

Дивися повний текст "Приватбанк" закупив картки Master card Debit PayPass у кілька разів дорожче від інших держбанків - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:50

Не удивляет. Ожидаемо.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:15

Еще бы, когда государство что-то берет в свои руки, оно даже если конфеткой было, то станет удобрением.

П. С. " Константин Куклев, прописанный в Дубае" - не знал, что в Дубае есть прописка. А что у них еще от совка есть?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:19

Re: Приватбанк-проззорро

Ну опубликовали, ну узнали.. и что?
sal
 
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