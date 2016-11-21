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"Приватбанк" закупив картки Master card Debit PayPass у...
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:50
Пропонуємо до обговорення:
У липні 2017 ПАТ "КБ "Приватбанк" за результатами тендеру уклав низку угод на постачання банківських карток на 73,27 млн грн, проте звіт про закупівлю був оприлюднений на сайті держзакупівель ProZorro тільки 4 січня 2018 року.
Дивися повний текст "Приватбанк" закупив картки Master card Debit PayPass у кілька разів дорожче від інших держбанків - ЗМІ
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:50
Не удивляет. Ожидаемо.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:15
Еще бы, когда государство что-то берет в свои руки, оно даже если конфеткой было, то станет удобрением.
П. С. " Константин Куклев, прописанный в Дубае" - не знал, что в Дубае есть прописка. А что у них еще от совка есть?
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max_us_ua
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:19
Ну опубликовали, ну узнали.. и что?
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sal
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