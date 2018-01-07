Про це повідомив у коментарі радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.
Дивися повний текст Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018 році на 18%.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24
Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018 році на 18%.
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24
В Україні 30% ЕЕ отримується шляхом спалювання вугілля, тож виходить експорт коштом екології. Сумно.
Додано: Сер 10 січ, 2018 13:37
Блин . так какого чёрта в Украине постоянные проблемы с электропоставками.
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