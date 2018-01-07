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Україна планує збільшити експорт
електроенергії в 2018...

Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24

Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у коментарі радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

Дивися повний текст Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018 році на 18%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:24

В Україні 30% ЕЕ отримується шляхом спалювання вугілля, тож виходить експорт коштом екології. Сумно.
volodymyr_tytar2016
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:37

Блин . так какого чёрта в Украине постоянные проблемы с электропоставками.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:39

А на внутреннем рынке подняли цену на 16%. Совпадение? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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