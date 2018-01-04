У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,24/28,28 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і зростання гривневої ліквідності.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:07
Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і...
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Дивися повний текст Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і зростання гривневої ліквідності.
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