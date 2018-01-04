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Міжбанк: долар росте через
дефіцит пропозиції ВКВ і...

Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:07

Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і...

Пропонуємо до обговорення:
У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,24/28,28 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар росте через дефіцит пропозиції ВКВ і зростання гривневої ліквідності.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:07

обороты низкие а курс тютю...
kentavr
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