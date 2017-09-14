RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки коштів з
грошей Януковича вже освоїли

Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:13

Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79184
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:13

Януковича?
cisukr
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:17

Мало тендеров провели на закупку втридорога чего-нить для чиновников, мало... Осваивайте, хорошие Вы наши, а как освоите, я пойду выкапывать автомат и осваивать вас
max_us_ua
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 17.11.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:39

max_us_ua Не автомат, на форуме нельзя про такое говорить, а калькулятор для окончательных расчетов.
romiks2009
 
Повідомлень: 267
З нами з: 07.11.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 207, 208, 209
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2087 90779
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 13:46
detroytred
Тарифи-2018: скільки платитимемо за комунальні послуги в...
R2 » Сер 10 січ, 2018 10:21
5 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 12:56
Волгарь
"Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування 1, 2
R2 » Сер 03 січ, 2018 16:01
11 677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 10:39
Волгарь
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.