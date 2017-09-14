Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:13
Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштів з грошей Януковича вже освоїли.
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:17
Мало тендеров провели на закупку втридорога чего-нить для чиновников, мало... Осваивайте, хорошие Вы наши, а как освоите, я пойду выкапывать автомат и осваивать вас
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:39
max_us_ua Не автомат, на форуме нельзя про такое говорить, а калькулятор для окончательных расчетов.
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