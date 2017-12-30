Минулого тижня з'явилися повідомлення про два випадки здуття смартфонів iPhone 8 Plus з відшаруванням екрана в різних країнах: Тайвані і Японії.
Дивися повний текст iPhone 8 Plus почали здуватися (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:14
iPhone 8 Plus почали здуватися (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст iPhone 8 Plus почали здуватися (фото).
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:14
Интересно мб так происходит, когда покупка происходит в интернет магазине к примеру если взять такой:https://yellow.ua/apple-iphone-8-plus-256gb-space-gray/ и тогда стоит ли покупать в интернет магазинах да даже любую вещь, всякое бывает?
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:38
Интернет-магазин ему что, карму портит?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дядя Caша і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|