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iPhone 8 Plus почали
здуватися (фото)

iPhone 8 Plus почали здуватися (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:14

iPhone 8 Plus почали здуватися (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня з'явилися повідомлення про два випадки здуття смартфонів iPhone 8 Plus з відшаруванням екрана в різних країнах: Тайвані і Японії.

Дивися повний текст iPhone 8 Plus почали здуватися (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:14

Интересно мб так происходит, когда покупка происходит в интернет магазине к примеру если взять такой:https://yellow.ua/apple-iphone-8-plus-256gb-space-gray/ и тогда стоит ли покупать в интернет магазинах да даже любую вещь, всякое бывает?
Fenr
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:38

  Fenr написав:Интересно мб так происходит, когда покупка происходит в интернет магазине к примеру если взять такой:https://yellow.ua/apple-iphone-8-plus-256gb-space-gray/ и тогда стоит ли покупать в интернет магазинах да даже любую вещь, всякое бывает?

Интернет-магазин ему что, карму портит? :mrgreen:
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Faceless
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