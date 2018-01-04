Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року на ранкових торгах у середу за рахунок чинного обмеження видобутку сировини ОПЕК+ і стійкого попиту.
Дивися повний текст Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:49
Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року.
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:03
Это уровень конца декабря 14-го. Впереди были пересечение курса рубля и цены бочки нефти (по цифрам), афера Сечина, доллар по 80 и много других волнующих событий . И вот, поди же ты...
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