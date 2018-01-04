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Ціни на нафту відновили
максимуми з 2014 року

Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:49

Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту відновили максимуми з 2014 року на ранкових торгах у середу за рахунок чинного обмеження видобутку сировини ОПЕК+ і стійкого попиту.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:49

патриоты за ценами нефти еще следят?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:03

Это уровень конца декабря 14-го. Впереди были пересечение курса рубля и цены бочки нефти (по цифрам), афера Сечина, доллар по 80 и много других волнующих событий . И вот, поди же ты...
Волгарь
 
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