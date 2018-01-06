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Через сайт українського
розробника бухгалтерського ПЗ...

Через сайт українського розробника бухгалтерського ПЗ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:21

Через сайт українського розробника бухгалтерського ПЗ...

Пропонуємо до обговорення:
Сайт українського розробника бухгалтерського програмного забезпечення Crystal Finance Millennium (CFM) використовувався хакерами для поширення банківського трояна ZeuS.

Дивися повний текст Через сайт українського розробника бухгалтерського ПЗ поширювали троян ZeuS.
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И где наша доблестная киберполиция?
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cayene07

Читает учебник "Основы информатики" для 3-го класса
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