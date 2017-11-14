Відповідальність за порушення швидкісного режиму також буде посилена.
Дивися повний текст До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення швидкості.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 16:36
До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення швидкості.
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:36
100 евро за 60 км/час на посту и 70 км/час по набережной! Я правильно понял?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37
В новом году эти новшества на этом сайте обсасывали,как минимум 5 раз.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:25
Непонятно, почему в век высоких технологий за забытые дома "права" штраф 10200 грн. В Грузии, к примеру, можно вообще водительское не возить. Патрульный просто пробьет по своей базе и сверит ваш фейс с базой. Бюрократизим неискореним
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:31
Re: До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення.
Как же надоело уже это манипулирование...
Есть действующий КУАП (
Есть проект Закона №7286 от 14.11.2017 года (
- превышение на более 10 км/ч - штраф 20 необлагаемых налогом минимумов
- превышение более чем на 50 км/ч - штраф 200 необлагаемых налогом минимумов
Едешь 99 км/ч в городе - получи штраф 340 грн, едешь 100 км/ч - 3400 грн.
Ткните носом, пожалуйста, где написано иное.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:37
Насколько я помню, у правоохранительных органов нет юридической возможности доказать превышение скорости. Нет поверенных приборов или что-то вроде того... Или уже появились?
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:50
Ничего у них нет. Даст бог, к лету появится хоть что-то. До нормальной работоспособности системы автоматической фиксации еще далеко
Додано: Сер 10 січ, 2018 18:40
А те що ВР повинна прийняти штрафи? Трублять і трублять, а насправді ще не діє.
Додано: Сер 10 січ, 2018 19:53
Все верно.
Походу некоторые министры только вышли из загула и мелют все что нипопадя, показывают деятельность
Какие министры - так и живем
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:00
да стыдно за таких министров, разве это министры которые не знают, что законопроект не был даже проголосован, а отправлен на доработку... позор...
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