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До 50 км/год: названо суми
нових штрафів за перевищення...

До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:36

До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність за порушення швидкісного режиму також буде посилена.

Дивися повний текст До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:36

100 евро за 60 км/час на посту и 70 км/час по набережной! Я правильно понял?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37

В новом году эти новшества на этом сайте обсасывали,как минимум 5 раз.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:25

Непонятно, почему в век высоких технологий за забытые дома "права" штраф 10200 грн. В Грузии, к примеру, можно вообще водительское не возить. Патрульный просто пробьет по своей базе и сверит ваш фейс с базой. Бюрократизим неискореним
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:31

Re: До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення.

Как же надоело уже это манипулирование...

Есть действующий КУАП (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page6), статья 122. В нем, на сегодняшний день, превышение составляет 20 км/ч и штраф 15 н.м., превышение свыше 50 км/ч - штраф 30 н.м.

Есть проект Закона №7286 от 14.11.2017 года (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=62877), в котором указано следующее:
- превышение на более 10 км/ч - штраф 20 необлагаемых налогом минимумов
- превышение более чем на 50 км/ч - штраф 200 необлагаемых налогом минимумов
Едешь 99 км/ч в городе - получи штраф 340 грн, едешь 100 км/ч - 3400 грн.

Ткните носом, пожалуйста, где написано иное.
qwas
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:37

Насколько я помню, у правоохранительных органов нет юридической возможности доказать превышение скорости. Нет поверенных приборов или что-то вроде того... Или уже появились?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:50

Ничего у них нет. Даст бог, к лету появится хоть что-то. До нормальной работоспособности системы автоматической фиксации еще далеко
qwas
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:40

А те що ВР повинна прийняти штрафи? Трублять і трублять, а насправді ще не діє.
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:53

  qwas написав:Как же надоело уже это манипулирование...

Есть действующий КУАП (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page6), статья 122. В нем, на сегодняшний день, превышение составляет 20 км/ч и штраф 15 н.м., превышение свыше 50 км/ч - штраф 30 н.м.

Есть проект Закона №7286 от 14.11.2017 года (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=62877), в котором указано следующее:
- превышение на более 10 км/ч - штраф 20 необлагаемых налогом минимумов
- превышение более чем на 50 км/ч - штраф 200 необлагаемых налогом минимумов
Едешь 99 км/ч в городе - получи штраф 340 грн, едешь 100 км/ч - 3400 грн.

Ткните носом, пожалуйста, где написано иное.


Все верно.
Походу некоторые министры только вышли из загула и мелют все что нипопадя, показывают деятельность 8)
Какие министры - так и живем :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:00

да стыдно за таких министров, разве это министры которые не знают, что законопроект не был даже проголосован, а отправлен на доработку... позор...
WKBAPKA
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