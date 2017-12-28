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До 50 км/год: названо суми нових штрафів за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:46
не слушайте его, он пьян
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Rainbow
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