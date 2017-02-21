В 2018 році нас чекають ще більш незвичайні і корисні пристрої та додатки.
Дивися повний текст Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи: технології 2018 року.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37
Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи: технології 2018 року.
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37
Жаль до нас подобные ноу-хау придут через лет 5-10 как минимум. Страна давно не на волне прогресса. Единственное новшество, которое мы быстро подхватили - криптовалюты. И то, если бы там не было заоблачных прибылей, никто бы этим не занимался.
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