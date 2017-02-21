RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Від вертикальних ферм до
майнінгу заради свободи:...

Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37

Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи:...

Пропонуємо до обговорення:
В 2018 році нас чекають ще більш незвичайні і корисні пристрої та додатки.

Дивися повний текст Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи: технології 2018 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79194
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:37

Жаль до нас подобные ноу-хау придут через лет 5-10 как минимум. Страна давно не на волне прогресса. Единственное новшество, которое мы быстро подхватили - криптовалюты. И то, если бы там не было заоблачных прибылей, никто бы этим не занимался.
forre5tgump
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дядя Caша і 40 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада вже в травні може дозволити продаж сільгоспземлі заради 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 21 лют, 2017 15:04
32 3193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лис, 2017 21:04
Kudrjavuy
До 2022 року світовий ринок вертикальних ферм досягне $6...
R2 » Пон 06 лис, 2017 03:24
2 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лис, 2017 11:09
сова
Вся побутова техніка стане пристроями для майнінгу криптовал 1, 2
R2 » Пон 28 сер, 2017 09:39
10 950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 10:03
vontripperman
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.