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В Україні заборонили продаж
бензину і дизпалива...

В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:43

В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива...

Пропонуємо до обговорення:
Заборона передбачає будь-які торгові операції з паливом стандарту Євро-4.

Дивися повний текст В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива стандарту Євро-4.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:43

Качество топлива никто никогда не контролировал и не будет контролировать.Потому,что с советских времен реализация гсм-это корыто,с которого жрут все от заправщиков до министров.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:02

что-то я не слышал о новых системах гидроочистки и каталитического крекинга на вышеуказанных предприятиях - переоборудование стоит чокнутых денеХ. Может нефть стали легкую несернистую покупать? - а куда же свою, полтавскую девать. Чую нутром - где-то подвох, опять у какого-то басфа каких-то присадок набрались и понтуются
Востаннє редагувалось sequence в Сер 10 січ, 2018 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:09

Re: В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива...

це так можуть і авто Євро4 заборонити виїжджати на дорогу :)
маячня. якість бензину котрий продають (доходить до 100% води) ніхто не контролює, зате закони та постанови для наїзду та вимагання як гриби приймають.
Штраф 40 000 грн.. бензин тільки найкращий (рахуй безмежно дорогий) що далі?
приймуть постанову щоб кожен їв не менше 2 кг шоколаду в день... і тільки парашен5? :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:08

Тягачи, танки, грузовики из 70-х годов - на дизеле евро 5 :mrgreen:
EKO
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