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«Приховані резерви»: що станеться
з банківською системою...

«Приховані резерви»: що станеться з банківською системою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:50

«Приховані резерви»: що станеться з банківською системою...

Пропонуємо до обговорення:
Минулий рік виявився для банківської системи найспокійнішим з 2014-го.

Дивися повний текст «Приховані резерви»: що станеться з банківською системою в 2018 році.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:50

Банкам нужно понемногу начинать задумываться о том, что намного безопаснее сейчас хранить деньги в криптовалютах и если бездействовать в плане внедрения оных в сервисы, то наступит момент когда они окончательно и бесповоротно канут в лету.
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