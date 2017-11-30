Минулий рік виявився для банківської системи найспокійнішим з 2014-го.
Дивися повний текст «Приховані резерви»: що станеться з банківською системою в 2018 році.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 16:50
«Приховані резерви»: що станеться з банківською системою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Приховані резерви»: що станеться з банківською системою в 2018 році.
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:50
Банкам нужно понемногу начинать задумываться о том, что намного безопаснее сейчас хранить деньги в криптовалютах и если бездействовать в плане внедрения оных в сервисы, то наступит момент когда они окончательно и бесповоротно канут в лету.
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